Famílias mais vulneráveis recebem apoio de 60 euros a 29 de abril

A Segurança Social vai pagar o apoio extraordinário de 60 euros, criado para amparar as famílias mais vulneráveis perante a subida dos preços dos alimentos, a 29 de abril, revelou esta quinta-feira fonte oficial. Deverá chegar a 762 mil beneficiários."Este apoio, no valor de 60 euros, será pago uma só vez pela Segurança Social a 29 de abril de 2022 e destina-se às famílias que em março de 2022 beneficiaram da Tarifa Social de Energia", lê-se no comunicado.A atribuição do apoio é automática, sendo o pagamento efetuado preferencialmente para a conta bancária para ser mais rápido, pelo que a Segurança Social pede aos utilizadores que registem o seu IBAN e atualizem os dados das suas contas bancárias.O Apoio Extraordinário para as Famílias mais Vulneráveis foi criado "com o intuito de compensar o aumento verificado nos preços dos bens alimentares de primeira necessidade, devido ao conflito armado na Ucrânia", recorda o comunicado. Remete para o universo dos beneficiários da tarifa social, que, segundo as estatísticas da Direção-Geral de Energia, são 762 mil pessoas, representando um custo de 46 milhões de euros, tal como inscrito no Programa de Estabilidade.

Porém, tal como noticiou já o Jornal de Negócios, as regras da tarifa social foram definidas com um objetivo diferente, pelo que apontar o apoio para este universo pode excluir casais com salários mínimos e incluir algumas famílias de rendimentos médios ou altos. Além disso, afasta todos os candidatos que não tenham o contrato de eletricidade em seu nome, porque está, por exemplo, em nome do senhorio.