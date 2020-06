"Este valor será pago em julho diretamente pela Segurança Social aos trabalhadores e aproveito para sinalizar a importância de os trabalhadores terem todos os seus elementos atualizados na Segurança Social Direta para que isto possa acontecer da melhor forma", disse a ministra.



Numa curta conferência de imprensa de cerca de 15 minutos, a ministra informou ainda que foi prorrogado o lay-off simplificado até ao mês de julho.



"Foi aprovada a prorrogação do mecanismo de lay-off simplificado para o mês de julho e também a possibilidade de recurso ao lay-off simplificado para as empresas que se mantenham encerradas ou com a atividade suspensa por ordem de razões sanitárias", disse.



Por fim, foi regulado o apoio às empresas que saiam do lay-off, com o valor de um salário mínimo por trabalhador ou, em alternativa, dois salários mínimos ao longo de seis meses.



Neste último caso, pode haver isenção de TSU caso as empresas aumentem o nível de emprego.



(Notícia em atualização)

O Governo aprovou esta quinta-feira em Conselho de Ministros o apoio que será atribuído em julho aos trabalhadores que, tendo um salário habitual inferior a dois salários mínimos (1.270 euros), tiveram cortes salariais por causa do lay-off.Segundo tinha já sido anunciado, o apoio que será pago de uma vez só aos trabalhadores deverá variar entre 100 euros e 351 euros. De acordo com a ministra da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, será necessário que os trabalhadores tenham elementos "atualizados" na Segurança Social Direta.