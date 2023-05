Governo ignora novos dados e mantém corte nas pensões nos 13,8%

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Governo vai ignorar os novos indicadores do Instituto Nacional de Estatística (INE) e manter o fator de sustentabilidade nos 13,8% este ano.A idade da reforma também fica nos 66 anos e 4 meses, disse em resposta ao Negócios fonte oficial do Ministério do Trabalho (MTSSS)....