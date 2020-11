Governo não dá apoio nas “pontes”. Pais podem faltar ou gastar férias

Os pais de escolas encerradas que tenham de ficar em casa nos próximos dias 30 de novembro e 7 de dezembro poderão faltar justificadamente ao trabalho, perdendo a remuneração, ou gastar férias, para não a perder.





É esta a solução do Governo para o problema gerado pelo encerramento de escolas nas próximas duas pontes, que foi decidido pelo Executivo como medida de saúde pública. Em causa estão trabalhadores do privado com funções presenciais. Quem está em teletrabalho não perde rendimento e a Função Pública tem tolerância de ponto.





"O diploma [aprovado] clarifica também que são consideradas faltas justificadas a assistência inadiável a filho ou outro dependente a cargo menor de 12 anos, ou, independentemente da idade, com deficiência ou doença crónica, decorrentes de suspensão das atividades letivas e não letivas", lê-se no comunicado do Conselho de Ministros.

"Fica ainda prevista a possibilidade de o trabalhador poder, em alternativa, proceder à marcação de férias naqueles dias, sem necessidade de acordo com o empregador, mediante comunicação por escrito", acrescenta o comunicado.



Embora o comunicado não o esclareça, a intenção do Governo é que as faltas não deem direito a remuneração, segundo explicaram na quarta-feira as ministras da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e do Trabalho, Ana Mendes Godinho.



O Governo também não pretende que se aplique o apoio que se aplicou na primeira vaga do confinamento, e que paga dois terços da remuneração base do trabalhador, com um custo repartido entre o Governo e a empresa.



Quer isto dizer que os pais que tiverem de ficar em casa por causa do encerramento das escolas perdem a remuneração, a não ser que gastem um ou dois dos seus dias de férias.



Uma solução idêntica à que foi aprovada nas férias da Páscoa, o que já na altura gerou bastante contestação. O Código do Trabalho dá 22 dias de férias por ano.



O comunicado do Conselho de Ministros é omisso quanto à eventual revogação dos artigos do decreto-lei que de acordo com os advogados questionados pelo Negócios no início desta semana continua a garantir a estes pais direito a falta e ao apoio que o Governo não quer atribuir.



