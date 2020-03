Pais podem tirar férias na Páscoa contra a vontade da empresa

O Governo não aceitou as propostas para alargar o apoio aos pais ao período das férias da Páscoa. No entanto, determinou que os trabalhadores podem tirar férias contra a vontade do empregador.

"Este decreto também cria a possibilidade que o trabalhador marque férias mesmo sem acordo do empregador, salvo algumas exceções, podendo assim manter o rendimento. É uma possibilidade que só costuma existir a partir de maio e que é alargada extraordinariamente a partir de agora", disse a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, no final de uma reunião de Conselho de Ministros.