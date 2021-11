Idade da reforma vai baixar pela primeira vez para 66 anos e 4 meses em 2023

Leia Também Corte nas pensões antecipadas atribuídas em 2022 será de 14,06%

A idade da reforma vai recuar pela primeira vez devido à mortalidade causada pela pandemia: em 2023, será de 66 anos e quatro meses, de acordo com os cálculos do Negócios com base nos dados divulgados pelo INE.Isto porque ao aumentar a mortalidade, a pandemia fez a esperança de vida recuar, ao contrário do que é habitual.Inédita é também a redução do corte à cabeça que se aplica às pensões antecipadas atribuídas já no próximo ano, em 2022, que será de 14,06% , em vez dos 15,5% que se aplicaram este ano. Ao "fator de sustentabilidade" somam-se outras reduções Estes cálculos, feitos pelo Negócios com a metodologia acertada com o professor de economia Jorge Bravo, têm por base o valor hoje conhecido sobre a esperança média de vida aos 65 anos, que recuou 0,35 pontos para 19,35 anos.Isto porque o que conta para a idade da reforma de 2023 e para o corte nas pensões de 2022 é a evolução da esperança média de vida do triénio terminado este ano, que já reflete de forma mais plena os efeitos da pandemia, e que é comparada com a esperança de vida em 2012 (no caso da idade da reforma) e em 2000 (no caso do fator de sustentabilidade).A idade da reforma subiu dos 65 para os 66 anos durante o programa de ajustamento da "troika" e desde então tem dependido da evolução da esperança média de vida. Passou dos 66 anos para os 66 anos e 3 meses (2017), 4 meses (2018), 5 meses (2019 e 2020), 6 meses (2021) e 66 anos e 7 meses (2022). Em 2023 registará o primeiro recuo de três meses.À partida, quanto maior for a idade da reforma, maior o corte na pensão antecipada, devido ao fator de redução de 0,5% por cada mês que falte para a idade da reforma.O Governo e o Parlamento têm no entanto vindo a abrir algumas exceções à aplicação do corte, nomeadamente para quem tenha longas carreiras ou deficiência com grau de incapacidade igual ou superior a 80%.Os partidos têm no entanto fortes divergências sobre o alcance da retirada dos cortes, assunto que motivou em parte o desentendimento entre o PS e o Bloco de Esquerda que levou ao chumbo do orçamento do Estado para 2022.Notícia atualizada às 11:29 com mais informação