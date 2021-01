Lojas que vendam à porta podem aceder a lay-off simplificado

As lojas que tenham de encerrar parcialmente, mantendo apenas as vendas à porta, ao postigo, ao domicílio ou à distância, com recolha no estabelecimento, também vão poder aceder ao lay-off simplificado, garantiu esta quinta-feira o ministro da Economia."Têm acesso ao lay-off", respondeu Siza Vieira, que já na semana passada tinha garantido o mesmo em relação aos restaurantes que ficam apenas com a possibilidade de venda em take away."Uma empresa do setor da restauração", ilustrou", "pode desde já, com este fundamento, fazer a sua candidatura, apresentar o requerimento no site da Segurança Social para colocar os trabalhadores em lay-off", referiu, precisando que é isso que o Governo quer dizer quando diz que o acesso ao lay-off simplificado será "automático".Siza Vieira garante que as empresas obrigadas a encerrar vão poder apresentar o pedido em breve. As que estavam no chamado "apoio à retoma" e que também encerrem (ainda que com vendas condicionadas) poderão passar para o lay-off simplificado.

Na conferência de imprensa o ministro da Economia deixou uma garantia prática não menos importante: "o sistema informático da Segurança Social já está rotinado e pode permitir assegurar pagamentos". Siza Vieira compromete assim os serviços a evitar os atrasos que marcaram o arranque do lay-off simplificado, em março e abril.



Em alternativa aos diferentes regimes de lay-off, segundo reiterou, as microempresas terão acesso a um apoio equivalente a dois salários mínimos (1.330 euros) por trabalhador.



Ao longo da conferência de imprensa, o ministro admitiu que o aumento de 100% no valor assegurado ao trabalhador nos diferentes regimes de lay-off possa na prática implicar um aumento de encargos das empresas via taxa social única (TSU).



