Novo apoio de 439 euros vai abranger independentes que já fazem descontos

A garantia foi deixada no Parlamento pelo secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos. O novo apoio a atribuir entre julho e dezembro não vai excluir pessoas que já tenham descontos, como os trabalhadores independentes que já estão no sistema ou as trabalhadoras de serviço doméstico. Os detalhes ainda vão no entanto ser discutidos em Conselho de Ministros.

A garantia foi deixada esta terça-feira pelo secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos, que no entanto não garantiu que este novo apoio chegue a todos os independentes ou a todas as trabalhadoras do serviço doméstico. Os detalhes ainda serão discutidos em Conselho de Ministros, previsivelmente na próxima semana.