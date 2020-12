Orçamento atenua cortes nas pensões após desemprego

Em causa está um alívio cirúrgico dos cortes de quem se reformar antes dos 62 anos, no regime de desemprego de longa duração. Vai no máximo até 6% do valor da pensão. Mantêm-se no entanto outras penalizações, como a do fator de sustentabilidade (-15,5%).

