Presidente do IEFP vai ficar em funções até nova escolha

A presidente do IEFP apresentou a demissão na quinta-feira, o Governo aceitou, mas Adelaide Franco vai continuar a liderar o Instituto do Emprego e de Formação Profissional (IEFP) até que haja nova nomeação, de acordo com uma nota do secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes, aos parceiros sociais com assento no Conselho de Administração do IEFP.





