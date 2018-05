Segurança Social continua a negar informação ao Conselho das Finanças Públicas

A Segurança Social continua a negar ao Conselho das Finanças Públicas (CFP) informação que a entidade liderada por Teodora Cardoso considera relevante para a análise das contas públicas.





A crítica, que foi tornada pública pela primeira vez em Julho, volta a ser feita no relatório sobre a execução orçamental da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações relativo a 2017.