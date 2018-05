Teodora Cardoso quer saber mais detalhes sobre a despesa pública

A presidente do Conselho de Finanças Públicas critica os partidos por se limitarem a olhar para a descida de uma rubrica como restrição, reivindicando mais informação para poder avaliar a eficiência nos gastos do Estado.

Teodora Cardoso desafia os partidos políticos a mudar "a forma de fazer política" no que diz respeito ao debate e à avaliação da despesa pública em Portugal, incentivando a que seja reunida e disponibilizada a informação necessária, que "neste momento pura e simplesmente não existe", para permitir fazer esse exercício.

A presidente do Conselho de Finanças Públicas confessa que está cansada de, por exemplo no âmbito do Orçamento do Estado, ouvir as discussões sobre a despesa cingirem-se ao facto de ela subir ou descer numa determinada área – e de essa redução ser de imediato associado a uma restrição. "E não, ela pode descer porque se ganharam eficiências", notou.

"Temos de ser capazes de medir e incentivar isto. Não está nas nossas regras nem na nossa informação. Não sabemos em que é que efectivamente se gasta, quanto é que custa atingir um determinado resultado. Normalmente anunciam-se ‘x’ milhões para isto. Como será gasto? Durante quanto tempo? E efectivamente gasta-se o dobro ou não se gasta nada?", questiona a economista.

Durante um debate organizado pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP), Teodora Cardoso sublinhou que reunir esta informação não é "tecnicamente transcendente e está perfeitamente ao alcance", insistindo que as autoridades portuguesas devem olhar para estes ganhos de eficiência no controlo da despesa pública, até porque o país já atingiu um nível de dívida e de tributação muito altos".

"É essencial que todas as nossas despesas procurarem eficiência. Durante muito tempo não tínhamos restrição, pelo contrário, considerávamos que aumentar despesas era a forma de estimular a economia. Isso estimula o crescimento no curto prazo – as pessoas têm maior rendimento e gastam-no –, mas não é sustentável porque vai gerar dívidas e défices. E no nosso caso gera o mais perigoso de todos, que é o défice externo", devido à "extremamente baixa taxa de poupança".