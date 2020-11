Trabalhadores informais ainda não receberam apoios aprovados em junho

A Segurança Social ainda não está a pagar os apoios excecionais aos trabalhadores informais e desprotegidos que no verão se viram a braços com uma quebra da atividade e para os quais o Governo anunciou em junho um apoio fixo de 438,81 euros. As prestações de julho, agosto e setembro continuam ainda por processar, escreve o Público na sua edição desta quinta-feira.

Em causa estão cerca de dez mil pedidos, concretiza o jornal, que cita declarações do secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais. "Conceber as prestações, desenvolver os sistemas de informação não é tarefa que se faça de um dia para o outro. Isso não significa que não tenha a consciência de que cada dia de falta de apoio é uma eternidade para o destinatário. Mas a forma como temos conseguido responder do ponto de vista público é muito relevante e estou convencido de que essa prestação será paga nos próximos tempos", afirmou o governante em entrevista ao Público e à Renascença.

A Segurança Social afirmou, por seu turno, que "os pedidos de apoio estão em análise a fim de se verificar se reúnem as condições de acesso à medida, pelo que brevemente serão processados e pagos", mas não adiantou qualquer data para que tal aconteça.