A "lógica da batata": Campanha quer aumentar consumo e diminuir "fuga" para outras culturas

A Porbatata lançou uma campanha para promover o consumo da batata portuguesa particularmente em "casa", numa altura em que a área total de cultivo em Portugal tem vindo a sofrer "quebras enormes", com muitos agricultores a "migrarem" para outras culturas, com efeitos visíveis na produção.



"A área total tem registado quebras enormes nos últimos 20 anos e acentuou-se em especial nos últimos cinco. Há uma grande redução da área seja de cultivo de sequeiro ou de regadio", o que "está a ter impacto na nossa produção nacional", contextualiza o presidente da Porbatata- Associação da Batata de Portugal, Sérgio Ferreira, ao Negócios.



"Os produtores têm passado muitas dificuldades e têm estado a migrar para outras culturas", lamenta o mesmo responsável, apontando que, este ano, ainda por cima com o país mergulhado em novo período de seca, a perspetiva é a de que a produção volte a encolher.



A produção de batata em Portugal ocupa uma superfície agrícola de 16.804 hectares e, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística (INE), ultrapassou as 413 mil toneladas em 2021, respondendo a menos de metade (45%) das necessidade de consumo, explica.



Do total, sensivelmente 10 a 15% segue para o exterior. No ano passado, as exportações de batata aumentaram 23% em valor para 24,6 milhões de euros; e cresceram 56% para mais de 81 milhões de quilos em quantidade. O maior comprador de batata portuguesa é Espanha (representa 67% das exportações).



"Consumir nacional é a lógica da batata" é o mote da campanha lançada, na quinta-feira, em Salvaterra de Magos, para promover o consumo não só junto do consumidor final, mas também junto da indústria. "É ao consumidor final é a quem queremos chegar, mas no fundo, é o nosso clientes mais direto, pelo que queremos trabalhar de uma forma mais próxima para criar mais sinergias e potenciar o consumo"



Aliás, "os produtores que ainda trabalham a batata têm procurado, em alguns casos, alterar a área de batata para consumo para área de batata para a indústria, o que tem influenciado também um pouco a maneira como se olha para o mercado da batata", indica Sérgio Ferreira.



É que - explica - "no caso da indústria as imperfeições da batata são desvalorizadas porque são para descascar, fritar e embalar, mas no mercado é diferente".



"As pessoas dão muita importância à aparência e eventuais irregularidades mesmo que não tenham qualquer implicação para a segurança alimentar nem no sabor nem na qualidade perdem valor comercialmente e, portanto, os produtores fogem um pouco desse tipo de mercado porque há sempre um risco de ter alguns constrangimentos na produção que originem essas imperfeições ou problemas na pele que depois invalidam a venda ou reduzem o valor comercial", desenvolve.



A campanha protagonizada pela Miss Tata, a marca coletiva da batata nacional, que decorre até setembro, período da colheita em Portugal, realiza-se desde 2018.



"A batata portuguesa merece estar na mesa dos portugueses e, por isso, a Porbatata lança a sua campanha anual para sensibilizar os consumidores a fazerem a escolha mais lógica: comprar nacional. Num contexto tão difícil como o que vivemos, valorizar a produção é ajudar os agricultores a investirem nesta cultura e preservar um alimento fundamental", sublinha Sérgio Ferreira.





