Agricultores afetados por incêndios com apoios de 30 milhões de euros

O Ministério da Agricultura e da Alimentação vai disponibilizar um apoio de 30 milhões de euros para as explorações agrícolas afetadas pelos prejuízos causados pelos incêndios que ocorreram em julho e agosto deste ano anunciou o Governo em comunicado.



O período de candidaturas abre esta sexta-feira, 23 de setembro, e decorre até ao próximo dia 22 de novembro. Segundo a nota divulgada, a medida insere-se na Operação de Restabelecimento do Potencial Produtivo, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR2020). Vem também dar cumprimento à resolução do Conselho de Ministros, aprovada no passado dia 15 de setembro, que definiu as medidas de apoio para as regiões afetadas pelos incêndios florestais.





De acordo com a Lusa, o apoio é concedido como subvenção não reembolsável de acordo com o nível das perdas registadas, segundo escalões: 100% para as despesas elegíveis iguais ou inferiores a 5.000 euros, 85% para as despesas elegíveis superiores a 2.000 e até 50.000 euros e 50% para as despesas elegíveis com mais de 50.000 e até 800.000. O montante mínimo da despesa elegível é de 100 euros e, nos casos em que a despesa elegível seja superior a 800.000, o apoio é atribuído até ao limite deste valor.

De acordo com um despacho publicado em Diário da República esta quinta-feira, são elegíveis ao apoio explorações localizadas nas freguesias inscritas no diploma, desde que tenham registado danos que ultrapassem 30% do seu potencial agrícola, tendo em conta animais, plantações plurianuais, máquinas, equipamentos, armazéns e outras construções de apoio à atividade.



A área abrangida por este apoio e os documentos de suporte à submissão das candidaturas já estão disponíveis no site www.pdr-2020.pt