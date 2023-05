Álvaro Mendonça e Moura eleito presidente da CAP

Leia Também Agricultores já podem pedir apoio devido à subida de custos de produção

Álvaro Mendonça e Moura foi eleito, esta quarta-feira, presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) para o triénio 2023-2025 no ato mais participado da história da organização que, pela primeira vez, recorreu ao voto eletrónico.O antigo embaixador sucede assim a Eduardo Oliveira e Sousa, que cumpriu dois mandatos, assumindo "com enorme orgulho" a presidência da "maior e mais e a mais antiga estrutura representativa do setor em Portugal, prestes a cumprir os seus 50 anos de história"."A CAP tem um papel fundamental na promoção e na defesa da Agricultura e dos Agricultores portugueses, representando também os seus interesses em Bruxelas, onde tem uma delegação permanente. Os desafios são múltiplos, em diversas frentes", afirmou Álvaro Mendonça e Moura."A agricultura é um setor fundamental da economia nacional com importante contributo para as exportações, é peça-chave da coesão territorial e promotora insubstituível da sustentabilidade ambiental. Assumo, por isso, o compromisso de pugnar pelo desenvolvimento e crescimento do setor agroflorestal português, dando voz ao seu principal pilar: os agricultores", enfatizou, citado num comunicado enviado às redações.Formado em Direito pela Universidade de Coimbra, Álvaro Mendonça e Moura tem uma longa carreira diplomática. Embaixador em Viena e em Madrid foi, entre outras funções, Representante Permanente de Portugal junto da União Europeia, período durante o qual acompanhou a reforma da Política Agrícola Comum de 2003, e, posteriormente, junto das Nações Unidas. Entre 2017 e 2021, desempenhou as funções de secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros.Natural do Porto e com fortes raízes transmontanas, onde passou períodos da sua juventude, Álvaro Mendonça e Moura conhece a agricultura desde tenra idade, tendo crescido acompanhando as atividades agrícolas da família, nas quais promoveu uma profunda reconversão e fundou uma sociedade familiar. Atualmente, é sócio da APPITAD – Associação dos produtores em Proteção Integrada de Trás-os-Montes e Alto Douro e da AMÊNDOACOOP – Cooperativa dos Produtores de Amêndoa de Torre de Moncorvo.A eleição dos órgãos sociais, realizada esta quarta-feira, à qual se apresentou uma lista única, confirmou ainda Eduardo Oliveira e Sousa como presidente da mesa da assembleia geral e António de Paula Soares como presidente do conselho fiscal.