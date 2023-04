CAP será liderada por antigo embaixador na ONU

A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) vai a eleições no próximo mês com uma única lista candidata, encabeçada por Álvaro Mendonça e Moura, antigo embaixador de Portugal nas Nações Unidas e representante da Amendoacoop - Cooperativa dos Produtores de Amêndoa de Torre de Moncorvo.De acordo com uma nota da CAP, a lista, subscrita por 129 organizações associadas, foi validada esta quarta-feira pela Comissão Eleitoral da confederação e, além de Álvaro Mendonça e Moura, contará com o atual presidente Eduardo Oliveira e Sousa na liderança da mesa da assembleia-geral e António de Paula Soares à frente do Conselho Fiscal.Álvaro Mendonça e Moura foi embaixador de Portugal em Viena (1995-1999), representante permanente junto das organizações internacionais com sede em Genebra (1999-2002), representante permamente junto da União Europeia (2002-2008) e embaixador em Madrid (2008-2013), antes de se tornar embaixador nas Nações Unidas entre 2013 e 2017. A carreira no Ministério dos Negócios Estrangeiros terminou em janeiro deste ano, depois de ter sido secretário-geral do ministro durante cinco anos e meio.Segundo a nota curricular fornecida pela confederação, Mendonça e Moura é sócio da Amendoacoop, tendo estado "ligado desde sempre por tradição familiar à agricultura em Trás-os-Montes, onde passou uma parte da sua juventude".Depois de assumir "a condução dos negócios agrícolas da família", o empresário "procedeu a uma profunda reconversão", dedicando-se neste momento "ao olival, à vinha e ao amendoal", refere ainda a CAP.