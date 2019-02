Este é o segundo investimento da Indico Partners que anunciou a criação de um fundo com 46 milhões de euros. O primeiro foi a entrada na Sound Particles, empresa que desenvolveu um software para áudio 3D e que já tem como clientes estúdios em Hollywood, e que recebeu 400 mil euros da Indico com a REDAngels. Stephan Morais garante, em declarações ao Negócios, que em breve será anunciado outro investimento em mais outra empresa com base portuguesa, mas escusou-se a dizer o nome.



Em ambos os casos a Indico assume que pretende investir em empresas que tenham "soluções escaláveis globalmente e em empresas que possam crescer rapidamente à escala mundial".



Stephan Morais avança ao Negócios que já olhou para mais de 800 empresas, em 18 meses, tendo a maior parte dois perfis: soluções "business 2 business" (entre empresas) de software como serviço; e mercados digitais. Foi assim que surgiu a Bitcliq, mercado digital que permite a compra de peixe quando é capturado no mar, permitindo, ainda, fazer a rastreabilidade do peixe. Por isso mesmo a Docapesca, empresa pública que gere o comércio grossista de peixe, está envolvida e integrada na plataforma. Nesta fase o piloto está a ser feito no porto de Peniche.



Stephan Morais diz que o seu fundo ficou "seduzido" pela Bitcliq porque "a forma como se faz a transação de pescado não se alterou muito nas últimas décadas". Esta plataforma permite mudar, vendendo o peixe logo que é capturado. O potencial é, por isso, o mercado mundial. Os ingredientes ficaram completos para o investimento: empresa inovadora, mercado muito grande e equipa dedicada.

