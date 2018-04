Agricultura: Searas estão a recuperar, laranja do Algarve vem mais pequena

As chuvas de Março trouxeram boas notícias para os agricultores, embora o excesso de água nos terrenos possa começar a prejudicar as culturas da Primavera-Verão em algumas zonas do país. As necessidades de água e de ração para alimentar o gado são também cada vez menores.

As searas estão a registar uma "recuperação substancial do seu desenvolvimento" e o mesmo acontece com os prados, pastagens permanentes (semeados e naturais), bem como com as culturas forrageiras anuais, destinados à alimentação do gado. Nas culturas de Primavera-Verão as perspectivas também melhoraram, esperando-se um acréscimo de área em algumas culturas, como a da batata, e nos pomares do Algarve a laranja promete vir com boa qualidade, ainda que de calibre reduzido.

A avaliação é do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral (GPP) do Ministério da Agricultura e decorre a auscultação de um painel de agricultores representativos de cada actividade realizada até 15 de Março. Esta segunda-feira, refira-se, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) actualizou o índice meteorológico da seca a 31 de Março e afastou de vez o fantasma da seca que assombrava o país desde Abril de 2017.