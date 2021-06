Cenouras bebés garantem investidor com 30 milhões

Um fundo de investimento com sede em Los Angeles quer entrar em Portugal através do projeto da Fresh 52, que espera criar em Almeirim a única unidade de produção de cenouras bebés da Europa e a terceira maior do mundo.

