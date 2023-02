Dez anos depois, antigo presidente da Pescanova vai passar seis anos na prisão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Manuel Fernández de Sousa-Faro, antigo presidente da Pescanova, foi condenado a seis de prisão pelos crimes de falsificação dos resultados anuais e de informação económica, bem como pelo crime de desvio de património.





Assim se encerra a história de uma das mais mediáticas insolvências de sempre em Espanha. A 28 de fevereiro fará 10 anos que multinacional nascida na Galiza entrou em incumprimento, com dívidas superiores a 3,5 mil milhões de euros, montante que lhe deu o estatuto de maior falência não imobiliária da história de Espanha.





O tribunal decidiu ainda que, solidariamente com a empresa Pescanova, Sousa-Faro deverá indemnizar os investidores lesados, tanto empresas como pessoas singulares, em mais de 125 milhões de euros.

De acordo com a edição online do jornal Faro de Vigo "o acórdão do Tribunal Supremo absolve, porém, o auditor externo da Pescanova, bem como a empresa de auditoria e, em matéria de responsabilidade civil, a seguradora desta, por considerar provada e descrita a deliberação recorrida pela primeira, descuidada ou desatenção, mas não o comportamento malicioso que é exigido em relação aos crimes pelos quais foi condenado na instância".



A empresa acabou por escapar ao desaparecimento e tem agora uma segunda vida.





A Nueva Pescanova, que nasceu em 2015 na sequência da refundação da Pescanova, está atualmente presente em 80 países de cinco continentes, registando uma faturação superior a mil milhões de euros. Desde 2020, o maior acionista da Nueva Pescanova é o Abanca, com 93% do capital. Em janeiro deste ano o banco injetou 70 milhões de euros na empresa.