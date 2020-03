Conforme apontou a associação, esta medida, que "pode ser enquadrada no programa operacional Mar 2020", não prevê consequências para o consumidor final.



"Esta decisão apenas é possível se houver comum acordo entre todos os intervenientes do setor da pesca e com a devida coordenação de quem detém a tutela. A nossa posição tem sido transmitida aos governantes que tutelam o setor das pescas e aguardamos a tomada de medidas de forma urgente", sublinhou.



Constituída em 2007, a Associação Pró-Maior Segurança dos Homens do Mar tem por objetivo a análise e a apresentação de medidas ligadas à segurança no trabalho de armadores, pescadores, profissionais e não profissionais ligados ao mar.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 386.000 pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca de 17.000.



Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.



Em Portugal, há 33 mortes, mais dez do que na véspera, e 2.362 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, que regista mais 302 casos do que na segunda-feira.



Dos infetados, 203 estão internados, 48 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 22 doentes que já recuperaram.



Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.



Além disso, o Governo declarou dia 17 o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.





"Deve-se manter em atividade cerca de 30% da frota nacional, [para que] não falte nos postos de venda peixe fresco", defendeu, em comunicado, a associação.Por outro lado, ao reduzir-se o número de embarcações, as atividades conexas à pesca podiam também diminuir em cerca de 70%, como por exemplo, os funcionários das lotas, tripulantes de terra e compradores, "evitando-se a concentração de pessoas".