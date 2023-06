Galegos da Internaco entram em Portugal com compra de empresa de Leiria

O negócio (cujo valor não é divulgado) é apresentado como um momento de consolidação da expansão territorial do grupo galego dado que se trata da primeira empresa que compra em Portugal. Com presença nos setores da jardinagem residencial e profissional, além do florestal, reforça assim também o segmento de agricultura."O valor deste acordo estratégico reside tanto na gama de produtos que incorpora com esta aquisição como no conhecimento e especialização que a Maunça acumula no mercado português", refere a empresa, em comunicado.Esta é a nona operação em oito anos para o grupo de Ordes, que começou o seu processo de expansão com a marca francesa Infaco em 2015. Com um volume de negócios de 123 milhões de euros e 250 funcionários, no fecho do exercício de 2022 registou um crescimento de 10% face a 2021. O grupo espera fechar o ano com uma faturação de 11 milhões de euros.Por seu turno, a Maunça - empresa fundada em Barreira (Leiria) em 2004, especializada na importação e distribuição de maquinaria agrícola e de jardinagem - fechou o ano passado com 850.000 euros de faturação, e prevê alcançar valores próximos de um milhão de euros em 2023.