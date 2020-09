O BPI e a Cofina (Correio da Manhã e Jornal de Negócios) promovem a 9ª edição do Prémio Nacional de Agricultura, que conta com o alto Patrocínio do Ministério da Agricultura e o apoio da PwC.





No âmbito desta iniciativa convidamo-lo a assistir ao Webinar ‘Investimento no setor Agroalimentar - o novo normal’, que se realiza no dia 17 de Setembro pelas 10H00.





PROGRAMA

09h50 Ligação dos Participantes

10h00 Boas-Vindas

Pedro Barreto, Administrador do BPI



10h05 Painel de Debate

Filipe Núncio, Agri-Marketplace

José Fernando Figueiredo, Presidente da Agrogrante

José Pedro Salema, Presidente da EDIA

Manoel Batista, Presidente da ADRIMINHO - Associação de Desenvolvimento Rural Integrado do Vale do Minho

Moderação: Pedro Santos, Diretor-Geral da Consulai