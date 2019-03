Ricardo Graça/Lusa

A linha de crédito para limpeza da floresta criada pelo Governo em maio do ano passado não recebeu ainda qualquer candidatura, indica esta segunda-feira o Jornal de Notícias.A linha, no valor de 40 milhões de euros, destina-se a empresas e proprietários para procederem à limpeza de mato.O Ministério da Economia confirmou ao jornal que "até ao momento, não houve adesão à linha de crédito", acrescentando que se encontra "a averiguar a situação para tomar a melhor decisão face à ausência de solicitações".A linha conta com 30 milhões destinados a empresas, que podem candidatar-se até um montante máximo de 500 mil euros, e de 10 milhões para proprietários individuais, que podem solicitar até 100 mil euros. O empréstimo tem um prazo de 10 anos.O secretário-geral da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), Luís Mira, defendeu, em declarações ao jornal, que as despesas com a limpeza deviam ser assumidas pelo Estado. E justifica o desinteresse pela linha de crédito. "Quando se faz um empréstimo, há que ter forma de o pagar. Esta limpeza não traz qualquer rendimento. Como é que depois se paga o crédito?".O presidente da AgroDouro - Associação Agro-Florestal e de Desenvolvimento Rural queixou-se ao jornal que "a informação não chega aos proprietários", acrescentando que existe excessiva burocracia e custos associados. "Algumas das burocracias passam por ter documentos de georreferenciação dos terrenos ou cálculos de custos por área. Nos pequenos produtores isso representa um custo de elaboração injustificável", disse.A 15 de março termina o prazo para criar as faixas de gestão de combustível, podendo os infratores ser alvo de multas, cujo valor máximo é de 60 mil euros.