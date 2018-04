Lucros trimestrais da Monsanto desiludem

Os lucros no segundo trimestre fiscal, terminado em Fevereiro, cresceram 6,7%, para os 1.459 milhões de dólares (1.188 milhões de euros), mas excluindo itens extraordinários os lucros subiram apenas cerca de 1%, para os 1.436,7 milhões de dólares, indicou esta quinta-feira a empresa de sementes e produtos agrícolas.

A maioria dos analistas ouvidos pela Reuters esperava resultados na ordem dos 1.477 milhões de dólares.

As vendas da Monsanto, que se encontra em processo de venda à alemã Bayer, recuaram 1%, para 5.020 milhões de dólares.

Os resultados foram penalizados pelo menor volume e preços mais baixos no milho.