Bayer regista maior subida desde 2016 com ok dos EUA para a compra da Monsanto

As acções da Bayer estão a registar fortes ganhos na bolsa de Frankfurt, depois de o The Wall Street Journal ter noticiado que as autoridades norte-americanas deram luz verde à compra da Monsanto, colocando as duas empresas mais próximas da maior transacção de sempre da indústria de sementes e pesticidas.

Os títulos da Bayer ganham 4,57% para 97,70 dólares, depois de terem chegado a valorizar um máximo de 5,52% para 98,59 dólares. Esta variação representa a maior subida desde 9 de Novembro de 2016 e a cotação é a mais elevada desde 27 de Fevereiro.