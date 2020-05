Maria do Céu Albuquerque: após a pandemia a agricultura nacional será vista com outros olhos

Maria do Céu Albuquerque, ministra da Agricultura, considera que a produção nacional tem de ser cada vez mais uma opção e que a agricultura portuguesa, depois da pandemia, vai ser vista com outros olhos.





Na Conversa Capital, espaço de entrevista conjunto do Negócios e Antena 1, a ministra da Agricultura afirma que esta nova visão do setor resulta do facto do mesmo ter conseguido responder com qualidade e segurança às necessidades dos consumidores. Uma situação reconhecida externamente, nomeadamente nos países nórdicos que continuaram a receber os frescos portugueses.