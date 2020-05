Ministra da Agricultura quer que Bruxelas pague ajudas mais cedo

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, espera que a Comissão Europeia reconsidere e faça os pagamentos no verão.

O Governo pode vir a substituir-se à Comissão Europeia e antecipar o pagamento de algumas ajudas aos agricultores já no verão. A possibilidade foi avançada pela ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, na Conversa Capital, espaço de entrevista conjunto do Negócios e Antena 1.