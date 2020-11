Ministério admite aumento da área de vinha

A legislação em vigor prevê que anualmente são disponibilizadas a nível nacional autorizações de novas plantações até 1% da superfície plantada com vinha (face a 31 de julho do ano anterior). As autorizações são intransmissíveis e válidas por um período de três anos.

