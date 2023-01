Ministra da Agricultura admite aumentar apoio ao combustível se crise piorar

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, admite rever o apoio de 40 milhões para os custos com combustíveis no setor, que é suposto abranger 145 mil agricultores, se a situação se deteriorar. "Admitimos rever essa situação", afirma a governante ao Negócios e à Antena 1."O Governo está absolutamente consciente de que tem de fazer um acompanhamento de todas estas situações para, a todo o tempo, poder tomar as melhores medidas", diz Maria do Céu Antunes. "Fizemos isto desde o início da covid e continuaremos a fazer".O que já está em avaliação é o eventual acesso à tarifa regulada por parte dos agricultores. "É algo que já estivemos a estudar com a secretaria de Estado da Energia. Vamos voltar a falar sobre esta matéria, nomeadamente com a nova secretária de Estado, que agora tutela essa pasta", admite.A ministra destaca ainda outras medidas tomadas pelo Governo, como a redução do IVA para 6% na eletricidade, nomeadamente para os primeiros 100 quilowatts e potências inferiores a 6,9 KVA, os "20% de majoração, em sede de IRC e de IRS, com os custos em que [os agricultores] incorrem de energia, ou 40% de majoração para os custos em que incluímos água para rega, fertilizantes, corretivos de solo, rações para animais e pesticidas".