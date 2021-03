Ministros da Agricultura da UE debatem reforma da PAC com vista a acordo em maio

Os ministros da Agricultura da União Europeia (UE) reúnem-se na segunda e terça-feira em Bruxelas num conselho dominado pelo debate da reforma da Política Agrícola Comum (PAC), que deverá ser fechada em maio pela presidência portuguesa.O Conselho da UE, presidido pela ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes (na foto), é presencial.Segundo fonte diplomática europeia, "março é um mês crucial" para as negociações da nova PAC 2021-2027, adiantando que tem havido progresso nos trílogos (reuniões que juntam representantes do Conselho da UE, do Parlamento Europeu (PE) e da Comissão Europeia para se chegar a um acordo final).A ministra vai auscultar os seus pares no âmbito do 'super trílogo' agendado para dia 26 para debater os três regulamentos em discussão: o dos planos estratégicos, o da governação horizontal - financiamento, gestão e acompanhamento da PAC -, e o da organização comum do mercado (OCM) de produtos agrícolas.A intenção da presidência portuguesa do Conselho da UE é que haja um acordo global até maio, de modo a que a nova PAC possa entrar em vigor em 1 de janeiro de 2023.Em 1 de junho de 2018, a Comissão Europeia apresentou várias propostas legislativas relativas à PAC para o período de 2021-2027.Devido às negociações em curso entre o PE e o Conselho da UE, a data provisória para o início da reforma da PAC proposta foi adiada para 1 de janeiro de 2023, vigorando até lá medidas transitórias, nomeadamente de apoio aos agricultores.Na reunião serão ainda debatidas a Estratégia da UE para as Florestas pós 2020, as medidas de apoio para o setor do vinho no âmbito da pandemia da covid-19 e a e a utilização de agentes biológicos contra pragas vegetais.