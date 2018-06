Ministros da Agricultura da UE prudentes sobre reforma da PAC

O lançamento da reforma da PAC coincide com o debate de um novo quadro plurianual financeiro (2021-2027), igualmente em fase de negociação com os Estados membros.

"A falta de consenso foi principalmente sobre as questões do dinheiro", admitiu o comissário europeu da Agricultura, Phil Hogan, após a reunião.

Segundo Phil Hogan, a Comissão quer obter um acordo sobre o quadro financeiro plurianual global "antes de Março de 2019", data prevista para a saída do Reino Unido da UE.

O corte apresentado para a PAC, na ordem dos 15% para todos os Estados-membros nas políticas de Desenvolvimento Rural (segundo pilar da PAC), foi uma vez mais contestado.

O ministro da Agricultura português, Luís Capoulas Santos, manifestou preocupação com a contribuição nacional necessária para compensar as perdas, segundo a AFP. "Isso vai representar um esforço para o orçamento nacional duas vezes maior do que o actual", afirmou em declarações aos jornalistas.

"Estamos um pouco cépticos em relação ao orçamento, porque para uma reforma mais ambiciosa é necessário mais dinheiro", resumiu a eslovena Tanja Strnisa.

O ministro irlandês, Michael Creed, também se afirmou "muito preocupado" e disse que "não é razoável pedir aos agricultores para continuarem a fazer cada vez mais com cada vez menos dinheiro".