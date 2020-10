Nova área de regadio vai custar 400 milhões

O Governo prevê investir 400 milhões de euros no aumento da área de regadio “coletivo e sustentável” até ao fim da década. A meta consta no Programa Nacional de Investimentos (PNI) para 2030, que foi aprovado pelo Executivo no início de outubro, e será apresentado esta quinta-feira pelos ministros da Agricultura, Ambiente e Infraestruturas.





