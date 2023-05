Portugal e Espanha em aliança invulgar para vender amêndoa (incluindo em "casa")

Leia Também Portugal é o país do mundo com maior crescimento percentual de produção de amêndoa

Portugal e Espanha juntaram-se numa campanha para promover a qualidade e a sustentabilidade da amêndoa na Europa, numa aliança incomum entre os dois vizinhos, para "encontrar mercado para acomodar o crescimento do setor".A campanha, com três anos de duração, tem a mira apontada aos quatro principais mercados europeus: Alemanha (um grande centro de fabrico de chocolates com amêndoa) e França (o maior consumidor de farinha de amêndoa), bem como Portugal e Espanha que, juntos, não só são o segundo maior produtor e o segundo maior exportador de amêndoa do mundo como também registam alguns dos valores de consumo "per capita" mais elevados do mundo.Lançada oficialmente, no início do mês, num evento em Albacete, em Espanha, pelo presidente da associação espanhola SAB-Almendrave, Pere Ferré, e pelo presidente do Centro Nacional de Competências dos Frutos Secos de Portugal (CNCFS), Albino Bento, a iniciativa resulta de um investimento global de 758,7 mil euros, dos quais 607 mil, ou seja, 80% são financiados por fundos comunitários."A produção de Portugal e Espanha vai continuar a crescer, o que se pretende é encontrar mercado que possa acomodar o crescimento do setor", diz Albino Bento, ao Negócios, puxando dos números: "a produção de amêndoa para o ano 2023, em Portugal, está estimada em cerca de 25 mil toneladas de amêndoa em miolo. Na última década a área de produção aumentou 2,5 vezes e a produção cerca de 4". Já em Espanha, a produção é quase cinco vezes maior, na ordem das 120 mil toneladas.E, este ano, a produção será mais elevada do que no ano passado, a qual foi afetada pela geada no início da primavera, a norte de Portugal e no centro e norte de Espanha, explicou o dirigente do CNCFS.O objetivo da campanha de promoção da amêndoa com "selo ibérico" é não só "informar sobre o modelo de produção das amêndoas na Europa", como "aumentar a procura pela amêndoa de proximidade" e "fomentar o uso tanto industrial como de consumo".Nos amendoais da Península Ibérica, dos quais 85% são de sequeiro, cultivam-se mais de 100 variedades daquele fruto seco.