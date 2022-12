Presidente da CAP: “A ministra da Agricultura não tem capacidade técnica”

O presidente da Confederação dos Agricultores afirma que o diálogo do Governo com o setor agrícola era muito mais produtivo com Capoulas Santos do que com a atual titular da pasta. Em entrevista ao Negócios e Antena 1, Eduardo Oliveira e Sousa considera que Maria do Céu Antunes não tem conhecimento técnico sobre o setor nem peso no executivo.





