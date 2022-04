Produtores de leite vivem "a pior fase económica dos últimos 20 anos", alerta FENALAC

ederação Nacional das Cooperativas de Produtores de Leite (FENALAC) apelou ao Ministério da Agricultura e da Alimentação para que ponha em marcha medidas que atendam às "preocupações imediatas" de sobrevivência do setor.Em comunicado, enviado esta quinta-feira às redações, a FENALAC dá conta de que, num encontro mantido, na véspera, com a ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes foi "sensibilizada para uma série de circunstâncias, fortemente agravadas pela situação de guerra na Ucrânia, a qual implicou o crescimento dos preços da energia, das matérias-primas para a alimentação animal e dos restantes fatores de produção".