Protestos dos agricultores à porta de Lisboa. Veja as estradas condicionadas

11h12

Manifestantes em Ficalho querem respostas de "alguém próximo" do PM

Os agricultores que participam no corte da estrada na fronteira junto de Vila Verde de Ficalho, no concelho de Serpa (Beja), mantêm-se hoje firmes no protesto.



João Veríssimo, do Movimento Civil Agricultores de Portugal, garantiu à Lusa já ter tido hoje "vários contactos" e saber que "mais gente" vai a caminho de Vila Verde de Ficalho, onde está cortada, desde as 03:00 de quinta-feira, a Estrada Nacional 260 (EN260), a poucos quilómetros da fronteira com a localidade espanhola de Rosal de La Frontera (Andaluzia).



Insistindo que os agricultores não desmobilizam junto daquela fronteira, em que tratores e máquinas agrícolas estão atravessados na EN260 a cortar o trânsito, António João Veríssimo reclamou que é preciso que "alguém próximo do primeiro-ministro" se desloque ali ou, pelo menos, à distância, dialogue com eles.



"Nós não saímos daqui enquanto não tivermos respostas concretas e tem que ser [de] alguém próximo do senhor primeiro-ministro", que "ainda é a pessoa que pode pôr aqui 'água na fervura' nesta situação que estamos a viver", disse.



Quanto à ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, os manifestantes não querem falar com a governante: "A nossa ministra não tem credibilidade para negociar connosco. Nós não acreditamos no que ela diz. Já fomos enganados demasiadas vezes".