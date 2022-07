Symington assegura 50% da Caves Transmontanas

A Symington Family Estates entrou no capital do produtor do espumante Vértice, assumindo o objetivo de "criar o suporte financeiro necessário para promover a expansão do negócio da empresa".



Paulo Duarte Maria João Babo 14:58







A Symington Family Estates passou a deter 50% da Caves Transmontanas, que produz o espumante Vértice, através de um aumento de capital.

Apesar de não avançar valores, o grupo afirma, em comunicado, que desde há muito tempo que "vinha considerando a possibilidade de investir no negócio dos vinhos espumantes portugueses, onde reconhece existir um elevado potencial de valorização e de ganho reputacional".

Na mesma nota, salienta o "encontro de vontades entre a Symington, o Grupo TMG e Michael de Mello", do qual "surgiu a oportunidade de investir no negócio da Caves Transmontanas".

Com os 50% que passará a deter, a Symington afirma que será possível "criar o suporte financeiro necessário para promover a expansão do seu negócio e o investimento em ativos que lhe permitam continuar a trilhar um caminho de excelência".



No âmbito do negócio será nomeado um novo conselho de gerência que incluirá Celso Pereira - que é desde 1989 o responsável pela produção do Vértice - , o que assegurará a continuidade da gestão independente deste negócio, refere ainda. Saber mais vinho Symington Family Estates Caves Transmontanas

