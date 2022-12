Maior proprietário de quintas no Douro compra a histórica Casa de Rodas

A família Symington, de ascendência escocesa, inglesa e portuguesa, que produz vinho do Porto desde 1882, conta com 26 quintas no Douro, com um total de 2.420 hectares, dos quais 1.114 de vinha, sendo o maior proprietário de quintas da região, a que acresce o projecto da Quinta da Fonte Souto, no Alto Alentejo.

Entretanto, cinco meses depois de ter anunciado a compra de 50% do capital da Caves Transmontanas, empresa de Alijó que produz o conhecido espumante Vértice, o grupo Symington acaba de dar mais um passado na expansão do negócio para novas categorias de vinhos.

"A Symington Family Estates adquiriu uma importante propriedade na conceituada sub-região de Monção e Melgaço, uma das nove que compõem a Região Demarcada dos Vinhos Verdes", anuncia, esta quinta-feira, 22 de dezembro, em comunicado.

Trata-se da histórica propriedade Casa de Rodas, que inclui uma "lindíssima casa senhorial do século XVII e 27,4 hectares de vinha de excelência, plantada exclusivamente com a casta Alvarinho", realça o grupo com sede em Vila Nova de Gaia, sem revelar o valor da transação.

A Symington avança que irá produzir "uma gama de vinhos de quinta — exclusivamente a partir da vinha da Casa de Rodas — contando com Anselmo Mendes na qualidade de enólogo e consultor de viticultura", adiantando que os primeiros vinhos serão produzidos no próximo ano.





"É com enorme satisfação que anunciamos este importante investimento na sub-região do Vinho Verde de Monção e Melgaço. Privilegiado com um microclima específico que limita o rendimento das colheitas, esta área é, há muito, reconhecida pela qualidade da sua casta Alvarinho. De facto, os vinhos brancos aqui produzidos estão entre os melhores de Portugal", considera Rupert Symington, CEO do novo dono da Casa de Rodas.

"Acreditamos no estabelecimento de relações de longa duração com indivíduos, peritos na enologia nas suas regiões e temos imenso orgulho em trabalhar com o Anselmo Mendes, que muito justamente se tornou num dos mais reputados enólogos de Portugal e num dos pioneiros da região do Vinho Verde", sinalizou, ainda, o líder da Symington Family Estates.

Sobre a ambição da Symington Family Estates em relação a vinhos tranquilos, Rupert Symington acredita que "Portugal tem um enorme potencial de produção ainda inexplorado", pelo que o grupo que lidera mostra-se "determinado em estar na primeira linha da consolidação desta reputação, particularmente nos mercados de exportação onde muitas marcas de vinho portuguesas estão sub-representadas".





O objectivo da Symington Family Estates, que faturou 105 milhões de euros no ano passado, "visa a liderança" na produção de vinhos nas regiões onde está presente, manifestando que os seus responsáveis estão "confiantes que estes novos investimentos no Vinho Verde de excelência preenchem uma lacuna" no seu portfólio.





