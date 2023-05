Dona da Porto Cruz compra quinta com 400 anos à Soja de Portugal

Desde 1 de janeiro, quando mudou de nome para Granvinhos, o ex-grupo Gran Cruz entrou num frenesim de compras e investimentos.

Logo a abrir o novo ano, passou a deter o controlo acionista da empresa Vicente Faria Vinhos, S.A., através da aquisição de 60% do capital social daquela que é a segunda maior empresa exportadora de Vinho do Douro.





"Uma aquisição que trouxe à Granvinhos um peso ainda mais significativo na comercialização de vinhos do Douro, além da diversificação da sua ação a outras regiões, passando assim a comercializar Vinho Verde e Vinho de Lisboa, num total de mais de quatro milhões de garrafas por ano", realça o grupo, em comunicado.





A Granvinhos adquiriu, ainda, às Caves Borlido, a marca tradicional portuguesa Albergaria, criada em 1972, e que comercializa dois dos licores portugueses mais populares no mercado nacional - o Licor de Amêndoa Amarga e o Licor de Ginja, com vendas superiores a um milhão de garrafas por ano.





Agora, duas semanas depois de ter anunciado um investimento de 20 milhões de euros na construção de nova adega, na Quinta do Cedro, no Rodo, concelho do Peso da Régua, a Granvinhos revela que acaba de alargar a sua atuação e presença noutras regiões vinícolas do país, tendo firmado a aquisição de uma quinta de 37 hectares na região dos Vinhos Verdes.

"Um investimento para o futuro, que ocorre após alguns meses de negociações com o grupo Soja de Portugal, a quem a redenominada Granvinhos adquiriu a sociedade Agromar, S.A., que detém a Quinta de S. Salvador da Torre, no Vale do Lima, no concelho de Viana do Castelo", avança o grupo liderado por Jorge Dias.





"Acredito no futuro do Vinho Verde"

Também conhecida como Quinta de Santo Isidoro, a Quinta de S. Salvador da Torre fica situada na margem direita do Rio Lima, conta com "mais de 400 anos de existência" e possui uma imponente casa senhorial datada de 1685.

"Trata-se de uma magnífica propriedade agrícola com 30 hectares de vinha das castas Loureiro e Alvarinho. Exposta a sul, beneficia da brisa marítima característica de todo o Vale do Lima, numa extraordinária situação edafo-climática, sobretudo tendo em atenção as alterações climáticas com que a viticultura se confronta", enfatiza a Granvinhos.





"Esta quinta era explorada pela Agromar em parceria com Anselmo Mendes, modelo que será mantido nos próximos anos, concretizando-se, assim, o primeiro projeto conjunto entre aquele enólogo e Jorge Dias, diretor geral da Granvinhos, algo que ambos ambicionavam há mais de 30 anos de amizade que os liga", sublinha a nova dona da Quinta de S. Salvador da Torre.

Como resultado dessa parceria, será reforçada "a exploração do potencial da casta Loureiro e da localização da quinta, pelo lançamento de um novo vinho daquela casta Loureiro 2024, bem como a requalificação do ponto de vista patrimonial", adianta a Granvinhos, sem revelar o valor da aquisição da quinta nem o investimento que pretende fazer na propriedade.

"Acredito no futuro do Vinho Verde, e em particular das castas Alvarinho e Loureiro, um produto muito bem-adaptado aos novos tempos e hábitos de consumo, que necessita, contudo, de ser valorizado pela ligação às respetivas zonas de produção, bem como à dieta atlântica, na qual Portugal tem uma oferta ímpar", sinaliza o diretor geral da Granvinhos, que é dona de marcas como Quinta de Ventozelo, Dalva ou Porto Cruz.