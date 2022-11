Exportações de vinho crescem, apesar da quebra no Vinho do Porto

As exportações de vinhos portugueses ascenderam a 677,3 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, o que traduz um aumento de 0,97% face a igual período em 2021, indica esta sexta-feira a ViniPortugal.



O crescimento no valor das exportações decorre do crescimento de 1,57% no preço médio, uma vez que em termos de volume se assistiu a uma quebra de 0,59%.





Em destaque pelo crescimento das exportações surgem o México, com as vendas a aumentarem 114,18%, Angola, com uma subida de 86%, e o Canadá, com um incremento de 7,58%.Os principais mercados continuam a ser Estados Unidos, França, Reino Unido, Brasil e Canadá.Os dados da ViniPortugal demonstram que o Vinho do Porto penalizou os dados globais. De facto, excluindo este produto, as vendas ao exterior cresceram 3,51% em valor, 1,09% em volume e 2,39% em preço médio.

Ainda assim, o Vinho do Porto foi o mais exportado, tendo a região do Dão apresentado o maior crescimento: 22,49%.