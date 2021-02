Família Guedes investe nos vinhos do Minho ao Algarve

A Aveleda tem vários projetos espalhados pelo país em diferentes fases de concretização. A expansão no Minho está suspensa pela exploração de lítio, na Bairrada relança uma marca histórica no mercado nacional e no Algarve aguarda luz verde para arrancar com obra que junta vinho e turismo.

Família Guedes investe nos vinhos do Minho ao Algarve









