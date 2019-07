Lavradores do Douro "casam" com chef estrelado em Paris

No arranque deste século, o Douro assistia ao nascimento de uma organização empresarial inovadora: 15 produtores de vinho, proprietários de 18 quintas em três sub-regiões da região, associavam-se num projeto com uma marca única, uma só adega e uma equipa de enologia, atualmente liderada por Paulo Ruão.

Volvidas quase duas décadas, a Lavradores de Feitoria consegue entrar num dos mais reputados restaurantes franceses. O Três Bagos Reserva tinto, apresentado como o "vinho bandeira" da empresa, foi selecionado para a carta do Sur Mesure, situado no Hotel Mandarin Oriental Paris, onde vai "casar" e harmonizar ("pairing", na gíria) com os pratos do chef Thierry Marx.

Olga Martins, a CEO do projeto duriense, começa por destacar que "o mercado francês é difícil de fidelizar", para acrescentar, citada numa nota de imprensa, que "colocar [ali] os vinhos na restauração já não é, por si só, uma tarefa fácil, quanto mais em restaurantes estrelados, sendo que o Sur Mesure não tem uma, mas duas estrelas Michelin".

Com o sociólogo António Barreto como presidente da Assembleia Geral e uvas a chegarem de um total de 600 hectares de vinhas no Baixo Corgo, Cima Corgo e Douro Superior, a Lavradores de Feitoria conta atualmente com 48 acionistas, dos quais 17 são lavradores proprietários de 20 quintas – e uma delas. a Quinta do Medronheiro, já comprada em 2011 com capital da empresa.

Colocar os vinhos na restauração [francesa] já não é, por si só, uma tarefa fácil, quanto mais em restaurantes estrelados. Olga Martins, CEO da Lavradores de Feitoria

O Três Bagos Reserva tinto, escolhido pelo líder de "sommeliers" do Sur Mesure, é feito a partir de três castas típicas do Douro (Tinta Roriz, Touriga Franca e Touriga Nacional) e com uvas provenientes de vinhas com mais de 30 anos e submetidas à fermentação em inox.

Antes de chegar vermelho vivo ao copo e frutado ao nariz, com notas ameixa e amora silvestre, sugere a produtora, este vinho passou por um estágio tripartido de 11 meses: 50% do lote esteve em cubas de inox, 25% em barricas de carvalho francês de segundo ano e os restantes 25% em pipas novas.