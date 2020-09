Sogevinus faz provas e vendas em antigo armazém de aço de Gaia

Comprado originalmente pela família Cálem para guardar aço e destinado mais tarde ao envelhecimento de vinhos, um armazém detido pela Sogevinus no centro histórico de Vila Nova Gaia acaba de ser reconvertido numa loja e num "espaço de experiências" através de um investimento avaliado em 450 mil euros.

Foi entre tonéis e balseiros com capacidade para guardar até cerca de 40 mil litros que a dona das marcas Cálem, Kopke, Burmester e Barros – e que em junho adquiriu à empresa Lima Smith a histórica Quinta da Boavista, no Douro – montou este novo projeto de enoturismo, que ocupa um armazém centenário com 544 metros quadrados.

A Sogevinus Wine Shop Santa Marinha, como foi batizada, é a mais recente iniciativa na área do turismo por parte do grupo detido pelo espanhol Abanca e controlado pelo milionário Juan Carlos Escotet. A poucos metros de distância, na marginal do Douro, tem as caves da Calém e da Burmester; e do outro lado do rio, na Rua das Flores, instalou uma loja num edifício construído em 1523.

"Além de disponibilizar a vasta oferta de referências que compõem o universo da Sogevinus, a par de uma garrafeira histórica que dá a conhecer os Vintages de todas as marcas do grupo, o espaço contempla ainda um ‘wine bar’ situado no primeiro andar do armazém, de onde é possível apreciar uma perspetiva singular do icónico mosteiro da serra do Pilar", aponta a empresa liderada pelo catalão Sergio Marly, numa nota enviada às redações esta quinta-feira, 17 de setembro.

Localizado no Largo Joaquim Magalhães, junto à igreja paroquial de Santa Marinha, oferece provas combinadas, degustação de vinho a copo e de cocktails à base de vinho do Porto ou "pairing" com chocolate e queijos. Funciona de quarta-feira a domingo, das 10h às 19h, e apresenta-se como "um espaço versátil e multifacetado, podendo acolher a realização de exposições artísticas ou de eventos privados com uma lotação até 60 pessoas", atualmente reduzida a metade devido à pandemia.





Na área hoteleira, o grupo tem um projeto de investimento de 30 milhões de euros para a construção de uma unidade de cinco estrelas com 150 quartos, reabilitando as antigas instalações da Burmester, que estão devolutas há vários anos. Vai adotar a designação Hotel Kopke e ficar na Rua Serpa Pinto, em Gaia, paredes-meias com os armazéns onde envelhecem os vinhos do Porto.