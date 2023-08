Vindima-se cada vez mais cedo, mas a culpa não é só do clima

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Diz o ditado que “até ao lavar dos cestos é vindima” e há cestos que se lavam cada vez mais cedo. 2023 marca, aliás, uma das maiores antecipações no calendário do corte das uvas. Enólogos ouvidos pelo Negócios atribuem a “culpa” às mudanças climáticas, que trazem consigo fenómenos extremos, mas também a fatores humanos, como uma maior preocupação com a qualidade,

...