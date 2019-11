Vinhos de Portugal continuam a um (de)grau do pódio europeu

A produção nacional de vinho em 2018 continua a colocar Portugal na fotografia dos maiores produtores na União Europeia, mas ainda atrás da Itália, Espanha e França, com as exportações a ultrapassarem os 800 milhões de euros, mais 22,3 milhões de euros do que no ano anterior.