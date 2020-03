Seguro de colheitas dispara indemnizações nos vinhos verdes

A nova apólice contratada na região para cobrir a produção de 15 mil agricultores prevê um aumento de 76% nas compensações. Manuel Pinheiro crê que setor vai “assumir particular importância na gestão futura da economia”.

O novo seguro de colheitas contratado na região dos vinhos verdes prevê uma indemnização 76% superior à da última apólice, garantindo 30 cêntimos por cada quilo de uva perdido em caso de acidente climatérico, como queda de raio, escaldão, geada, granizo, queda de neve, tornado ou tromba de água.

As condições previstas para este ano incluem a supressão da dedução de franquia em caso de sinistro, além de permitirem ao produtor valorizar a sua uva num de vários escalões até um euro por quilo, o que consequentemente aumenta a indemnização e "beneficia a valorização de mercado".

Segundo a Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV), este é o maior maior seguro agrícola do país, cobrindo cerca de 15 mil produtores da região numa fase "de grande incerteza em que a agricultura assume um papel de particular importância na gestão futura da nossa economia".

"Garantir um apoio efectivo e eficaz aos agricultores e, em concreto, aos nossos viticultores é uma prioridade da CVRVV e um garante de maior estabilidade num setor que continua a produzir e que carece de mais incentivos", sublinha o presidente, Manuel Pinheiro, numa nota de imprensa.









Em 2019, as exportações de vinho verde aumentaram 4% face ao ano anterior, totalizando 65,7 milhões de euros e vendas em 111 países, como EUA, Alemanha e Brasil a encabeçaram a lista de melhores destinos. O preço médio por litro atingiu 2,39 euros, 2,35% acima do registado no período homólogo.