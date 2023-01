Akio Toyoda entrega cargo de CEO da Toyota a presidente da Lexus

O CEO da Toyota, Akio Toyoda, vai abandonar o cargo passando a "chairman" da empresa fundada pela família, informou a companhia em comunicado esta quinta-feira.





Toyoda será substituído por Koji Sato, um executivo de 53 anos, que até ao momento era responsável pelo departamento de "branding" e presidente da marca de luxo do grupo, a Lexus.





Estas mudanças entram em vigor no próximo dia 1 de abril. O atual "chairman", Takeshi Uchiyamada, abandona assim o seu cargo, mas vai manter-se no conselho de administração.





Sob a liderança de Toyoda, a Toyota fez um percurso lento a caminho da geração dos veículos elétricos, com o argumento de que os automóveis híbridos continuam a ser importantes. Toyoda foi ainda impulsionador dos investimentos da empresa no hidrogénio.





Em comunicado, Toyoda refere apenas que a missão de Koji Sato será transformar a Toyota numa "empresa de mobilidade", sem definir uma estratégia.





Já Koji Sato conta que o neto do fundador da Toyota lhe ofereceu o cargo no final do ano, durante as comemorações dos 60 anos da empresa na Tailândia.