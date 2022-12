Toyota atinge melhor novembro de sempre em volume de produção

O grupo Toyota registou o melhor novembro de sempre em termos de veículos produzidos, com 833.104 unidades, mais 1,5% do que em igual mês de 2021, anunciou esta segunda-feira o gigante automóvel nipónico.A produção doméstica, contudo, recuou 3,3%, para 266.174 unidades, mas essa quebra foi mais do que compensada com o aumento de 3,8% nas fábricas no estrangeiro, que registaram o melhor novembro de sempre ao produzirem 566.930 viaturas.Também as vendas em novembro aumentaram face há um ano. A nível mundial foram vendidos 884.112 veículos, mais 3,7%, sendo que no mercado japonês as 172.462 unidades vendidas representam um incremento de 1%, enquanto as vendas no resto do mundo avançaram 4,3%, para 711.650 viaturas.O gigante automóvel espera encerrar o ano fiscal, que finda em março, com 9,2 milhões de veículos produzidos, mais cerca de 600 mil do que no exercício anterior.